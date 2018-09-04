» إصابة معصوم مرزوق بأزمة قلبية داخل محبسه

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قالت ميسرة، نجلة السفير السابق معصوم مرزوق، إن "والدي محتجز في زنزانة انفرادية، لا يدخلها هواء، بها سرير حديد متهالك ليس عليه أى شيء لا مرتبة، لا ملاءات، لا وسائد.. يمنع عنه دخول أى ملابس أو أطعمة أو زيارات.. لا يسمح له التريض أو التعرض لأشعة الشمس"، حسب قولها.

وكتبت "ميسرة"، عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "حالة والدي الصحية تسوء كل يوم، وأنه تعرض لأزمة قلبية منذ يومين وضيق في التنفس".

وأشارت إلي أن هذا الرجل السبعيني الذي يشهد تاريخه على وطنيته، كما تشهد مئات من مقالاته وكتاباته السياسية قد يكون ذنبه الوحيد أنه أحب مصر للنخاع وتقدم باقتراحات وفقاً لخبرته الطويلة للخروج من أزمات مصر وما أكثرها، قد يكون ذنبه أنه اختار أن يحمل كلمة الحق بدلاً من حمل الدفوف.

واختتمت ابنته، قائلةً: "هذا ما جنيته يا أبى.. كان لابد أن تعلم أنه كى تكون مصريًا شريفًا اليوم يجب أن لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم".



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