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ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس إلى 61 قتيلًا

عرب وعالم

اشتباك مسلح في ليبيا (أرشيفية)
اشتباك مسلح في ليبيا (أرشيفية)

وكالات - خالد الشرقاوي

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ليبيا

ارتفاع

اشتباكات طرابلس

ارتفعت، حصيلة ضحايا الاشتباكات المتواصلة في العاصمة الليبية طرابلس، بين كتائب تتبع اسميًا لحكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليًا، إلى 61 قتيلًا و159جريحًا.

جاء ذلك وفق بيان نشرته، اليوم الثلاثاء، إدارة شؤون الجرحى في طرابلس (تابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق)، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

وأوضح البيان، أن الحصيلة الجديدة للقتلى والمصابين سجلت حتى منتصف، اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق اليوم، شكّل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غرفة عمليات مشتركة، تعنى باقتراح التدابير الكفيلة بصد أي هجوم على العاصمة طرابلس.

كما تتولى الغرفة أيضًا متابعة الأحداث والمعارك التي تشهدها طرابلس وضواحيها وتقييمها.

جاء ذلك في قرار وقعه رئيس المجلس، فائز السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، نشره مكتبه الإعلامي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

وتشهد طرابلس منذ 27 أغسطس الماضي، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات "اللواء السابع" ترهونة، وكتائب تابعة لحكومة "الوفاق الوطني"، بالضواحي الجنوبية لطرابلس، وامتدت إلى أحياء وسط العاصمة.

وبينما أعلن اللواء السابع أنه يسعى لتطهير العاصمة من المليشيات، تنفي حكومة الوفاق تبعية اللواء السابع، لقواتها، وتقول إنها قامت بحله في أبريل الماضي.


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