» «الشرطة» يعتذر عن خوض مباراة الزمالك

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محمد فضل- متابعات

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العراق

الشرطة

الزمالك

اعتذار

اعتذر مسؤولو نادي الشرطة العراقي عن عدم مواجهة الزمالك وديًا يوم الجمعة المقبل، وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي للقلعة البيضاء مساء اليوم الثلاثاء.

وكشف أيمن حافظ رئيس الجهاز الإداري أنه يجري اتصالات حاليًا للبحث عن فريق لخوض مباراة ودية من أجل تجهيز الفريق لمباراة طلائع الجيش بالأسبوع السادس للدوري.

وكان الزمالك أعلن صباح الثلاثاء مواجهة الشرطة العراقي وديًا يوم الجمعة المقبل على الملعب الفرعي باستاد القاهرة في تمام الساعة السابعة مساءً خلال فترة توقف بطولة الدوري.

من جانبه، كشف المونتينجري نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفني لفريق الشرطة، الأسباب التي دفعت فريقه للاعتذار عن عدم مواجهة الزمالك.

وقال نيبوشا في تصريحات صحفية إنه تم استدعاء 9 لاعبين للمنتخب العراقي من الفريق، فضلا عن وجود لاعبين مصابين بالشرطة، ولن يتواجد عدد كافي من اللاعبين لخوض مباراة ودية.

وأكد المدير الفني السابق للزمالك أنه كان يتمنى مواجهة الفريق الأبيض وديًا، لكن النقص العددي يحول دون ذلك.

وأتم نيوبشا تصريحاته قائلا أن فريقه خاض تجربة ودية قوية اليوم الثلاثاء أمام بتروجيت على ملعب بتروسبورت، استعدادًا لانطلاق الدوري العراقي يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري.

يُذكر أن بتروجيت فاز على الشرطة بنتيجة (3-1)، في إطار استعدادات الفريق البترولي لمباراة الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري المقرر لها يوم 12 سبتمبر الجاري.


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