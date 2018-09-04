تفاصيل اجتماع أبوريدة مع صلاح فى معسكر المنتخب

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محمد صلاح

هانى ابوريدة

عقد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة جلسة خاصة مع الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قبل مران المنتخب اليوم بالملعب الفرعي لاستاد برج العرب استعدادًا لمواجهة النيجر فى تصفيات أمم أفريقيا 2019.

وأفادت قناة "ON Sport " بأن أبوريدة أكد عقب انتهاء الجلسة، أن أزمة محمد صلاح الأخيرة مع اتحاد الكرة انتهت تمامًا وتم تقريب وجهات النظر بين اللاعب الدولى والجبلاية.

كان محمد صلاح قد وصل مطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من صباح أمس الأول، الأحد، بعد انتهاء الأزمة التي أثيرت حوله مؤخرًا بشأن عدة أمور خاصة بتواجده فى معسكر المنتخب حيث وافق اتحاد الكرة على جميع طلبات النجم العالمي.


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