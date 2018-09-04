» «الكنيسي» يكشف أسباب الإطاحة بـ «سعدة» من نقابة الإعلاميين

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حمدي الكنيسي
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حمدي الكنيسي

محجوب سعدة

قال حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين، إنه تم استبعاد محجوب سعدة السكرتير العام للنقابة من منصبه نظرًا لعدم وجود كيان قانوني له ضمن القانون التأسيسي للنقابة.

وأضاف الكنيسي لـ "لمصريون"، أن "قرار مجلس الوزراء بإنشاء نقابة الإعلاميين لم ينص على وجود منصب السكرتير العام للنقابة، بل نص على أن تتكون النقابة من النقيب ووكيل أول وثاني للنقابة، ولم يلزم النقابة بضرورة إنشاء منصب لما يسمى السكرتير العام".

وأوضح أنه وافق على تولي محجوب سعدة منصب السكرتير العام للنقابة على الرغم من عدم وجود هذا المنصب ضمن قرار إنشاء النقابة الصادر عن مجلس الوزراء بعد "إلحاح وضغط" منه.

وأشار إلى أن "السكرتير العام للنقابة منذ تعيينه في منصبه وهو يطلق تصريحات مخالفة للوضع داخل نقابة الإعلاميين، مما سبب أزمة للنقابة بجميع وسائل الإعلام وصورها على أنها مشتعلة بالخلافات الداخلية على غير الواقع تمامًا".

وشدد الكنيسي على أن "استبعاد السكرتير العام من منصبه تم بتصويت  بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة ولم يتخذه النقيب القرار منفردًا".   


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