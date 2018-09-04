وزير المالية: لا زيادة في الوقود هذا العام

04 سبتمبر 2018 - 09:45 م

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لا زيادة في أسعار الوقود خلال العام الحالي، موضحًا أن الدولة تستورد مواد بترولية من الخارج بالدولار وبالأسعار العالمية.

وأوضح "معيط"، خلال حواره في برنامج "مال وأعمال" على قناة "إكسترا نيوز"، أن سعر الدولار الجمركي يتوقف على وضع الأسواق، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة إلى استقرار سياستها وعلاج التشوهات وتحسين بيئة العمل.

وكانت الحكومة قد قررت رفع أسعار الوقود بنسب متفاوتة، تجاوزت نسبة 50% منتصف يونيو الماضي.

ورفع الحكومة أسعار الوقود ثلاث مرات منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار أو ما يعرف بالتعويم، في أواخر عام 2016، وذلك ضمن الإجراءات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، من أجل منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات.

وتضمنت خطة الإصلاح الاقتصادي تحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا، وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

ويخشى مراقبون من انعكاس تلك الزيادات على معدل التضخم السنوي في مصر، والذي شهد ارتفاعات قياسية منذ تحرير سعر الصرف، وتجاوز 34% في أغسطس من عام 2017.



