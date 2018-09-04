» التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية

04 سبتمبر 2018 - 09:49 م

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، التواصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس، برعاية المبعوث الأممي للبلاد، غسان سلامة.

وتشهد طرابلس، منذ نحو 10 أيام، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين كتائب مسلحة تتبع اسميا حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليًا على خلفية التنافس على نقاط تمركز في العاصمة.

وقالت البعثة، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه جرى توقيع الاتفاق، اليوم، لـ"إنهاء جميع الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، وإعادة فتح مطار معيتيقة الدولي بطرابلس".

ولم تذكر البعثة أطراف الاتفاق الموقع، غير أن الإعلان يأتي عقب تغريدة للبعثة، في وقت سابق اليوم، قالت فيها إن اجتماعًا عقد بمدينة "الزاوية" شمال غربي البلاد، ضم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وقادة مجموعات مسلحة مختلفة متواجدة بطرابلس (أبرزها اللواء السابع ترهونة)، لمناقشة الوضع الأمني بالعاصمة، بحضور "سلامة".

وعقب التوصل للاتفاق، قال "سلامة"، في تغريدة أخرى نشرتها البعثة الأممية عبر "تويتر"، إن الاجتماع حول الأوضاع الراهنة في طرابلس "لا يهدف لحل جميع المشاكل الأمنية الراهنة بالمدينة، وإنما للبدء بوضع الإطار الملائم لحل المشاكل".

وفي أحدث حصيلة أعلنتها إدارة شؤون الجرحى في طرابلس (تابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق)، أسفرت مواجهات طرابلس، عن سقوط 61 قتيلًا وإصابة 159 آخرين.

وبينما أعلن "اللواء السابع" أنه يسعى لتطهير العاصمة من المليشيات، تنفي حكومة الوفاق تبعية "اللواء السابع"، لقواتها، وتقول إنها قامت بحله في أبريل الماضي.