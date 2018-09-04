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نائبة:

المحمول مسموح لهؤلاء الطلاب فقط

الحياة السياسية

التليفون المحمول
التليفون

عصام الشربيني

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طالبت أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم بإصدار قرار يقضي بمنع الطلاب من حمل أو استخدام التليفونات المحمولة والدخول بها إلى المدارس، سواء الابتدائي أو الإعدادي أو حتى الثانوي أو الفني.

وأرجعت طلبها إلى "ما لذلك من تأثيرات سلبية على العملية التعليمية بأكملها، وعلى تركيز التلاميذ، لا سيما أن المدارس مكان للعلم والتعلم وليس لتبادل الألعاب أو الصور من خلال التليفونات المحمولة".

ورفضت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان منع الطلاب في المرحلة الثانوية من استخدام التليفون المحمول، مؤكدة أن استخدامه من قبل الطلاب في مرحلة الثانوية العامة ضروري لأنه سيثقل مهارات الطالب ويجعله متابعًا جيدًا للتكنولوجيا الحديثة.

وتساءل نصر في تصريح إلى "المصريون": "كيف يمنع التليفون المحمول عن طلاب الثانوية العامة ونظام التعليم الجديد سيسمح لهم باستخدام التابلت في المدارس لثقل المهارات العلمية والتكنولوجية لهم".

وشددت نصر على ضرورة منع طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية من استخدام التليفون المحمول في المدارس، لأن "عقليتهم العلمية ليست في حاجة إليه وسيؤثر بالفعل على مستواهم التعليمي لأنههم يحولونه إلى وسيلة للترفيه وليس للتعلم".


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