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ابتهال ديني لـ "القرضاوي" بماسبيرو

ابتهال ديني لـ "القرضاوي" بماسبيرو

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ابتهال ديني لـ "القرضاوي" بماسبيرو

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ابتهال ديني لـ "القرضاوي" بماسبيرو
ابتهال ديني لـ "القرضاوي" بماسبيرو

عبد القادر وحيد

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السجون

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القرضاوى

إذاعة القرآن الكريم

محمد جلال القصاص

قال محمد جلال القصاص الكاتب والباحث الإسلامي إنه تفاجأ اليوم ببث ابتهال ديني علي شبكة إذاعة القرآن الكريم من كلمات الدكتور يوسف القرضاوي.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه علي تويتر : "اليوم قبل السابعة صباحًا بالتمام سمعت في إذاعة القرآن الكريم ابتهالًا لقصيدة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي.. تلك القصيدة التي يرددها المعتقلون في كل وقت".

المصريون حاولت الاتصال بالقصاص لمعرفة الشيخ المبتهل الذي أنشد الابتهال من القصيدة المعروفة لدي الإسلاميين بنونية القرضاوي فأجاب : " أن المذيع لم يذكر  الاسم ، مؤكدا أنني حاولت أن أعرف وأنصت جيدًا ولكنه لم يذكر الاسم.

يذكر أن الابتهال الذي بثته إذاعة القرآن الكريم يعتبر قصيدة مشهورة لدي الإسلاميين ومعروفة بـ"نونية القرضاوي" ، والتي تحكي في أبيات شعرية مطولة محنة السجون لدي الإخوان في عهد عبد الناصر وترسم الحالة البدنية والنفسية التي عانوها.

كما أنها كانت من أكبر الأناشيد التي تحظي بقبول وتردد بين صفوف الإسلاميين إلي الآن ، بالإضافة إلي نشيد " أخي أنت حر وراء السدود" لسيد قطب.

ومن مقتطافات قصيدة القرضاوي الأثيرة لدي الإسلاميين إلي الآن :

ضعْ في يديَّ القيدَ أَلْهِبْ أضلُعِي * * بالسوطِ ضعْ عنقِي على السِّكّينِ

لن تستطيعَ حصارَ فِكـرِي ساعةً * * * أو نــــــــــــزعَ إيمانِي ونورِ يقينِي

فالنورُ في قلبِي، وقلبِي في يَدَيْ * * * ربِّي، وربِّي ناصِـــــري ومُعينِي

سأعيشُ مُعتصمًا بحبـــــلِ عقيدتِي * * * وأمــــــــوتُ مبتسمًا لِيحْيا دينِي

صبرًا أخِي في مِحنتي وعَقيدتي * * * لا بدَّ بعدَ الصبـــــــرِ مِن تمكينِ

ولنا بيوسُفَ أسْوةٌ في صَبــرهِ * * * وقد ارتمى في السِّجنِ بِضعَ سنينِ

هــــــوَّن عليك الأمر لا تعبأ به * * * إنَّ الصِّعــــــــــابَ تهونُ بالتَّهوينِ

أمسٌ مَضَى، واليومُ يسْهُلُ بالرِّضا * * * وغدٌ ببطنِ الغيبِ شِبهُ جَنينِ

لا تيأسَنَّ من الزمان وأهلِـــهِ * * * وتقــــلْ مقالةَ قانِــــــــــطٍ وحزيـــــــنِ

شـــــاةٌ أسَمِّنُهَا لذئـــــــــــبٍ غادرٍ * * * يا ضيعَةَ الإعـــــــــدادِ والتَّسمينِ


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