  • الأربعاء 05 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:35 ص
بحث متقدم
كيري يكشف تفاصيل لقاء سري لبشار مع نتنياهو

كيري يكشف تفاصيل لقاء سري لبشار مع نتنياهو

نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن "المانجو" هذا العام

نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن "المانجو" هذا العام

200 هجوم إسرائيلي علي سوريا خلال 18 شهر

200 هجوم إسرائيلي علي سوريا خلال 18 شهرا

ابتهال ديني لـ "القرضاوي" بماسبيرو

ابتهال ديني لـ "القرضاوي" بماسبيرو

اذاعة القران الكريم

هذه أسباب نقل 6 مذيعين من شبكة القران الكريم

غاز

مصر لن تدفع مبلغ التعويض عن وقف إمدادات الغاز

صلاح وأبوريدة فى معسكر المنتخب

تفاصيل اجتماع أبوريدة مع صلاح فى معسكر المنتخب

سيد قطب

سر عرض مدير الاستخبارات البريطانية الذي رفضه «سيد قطب»

الداعية محمود المصري

طلاق وخلع.. بسبب الإخوان

نجيب جبرائيل

«جبرائيل» يرد على انشقاق «المقاري» عن الكنيسة: «محتال»

الجيش الإسرائيلي:

200 هجوم إسرائيلي علي سوريا خلال 18 شهرا

عرب وعالم

200 هجوم إسرائيلي علي سوريا خلال 18 شهر
200 هجوم إسرائيلي علي سوريا خلال 18 شهر

عبد القادر وحيد ووكالات

أخبار متعلقة
#

الحبس 18 شهراً لسيدة أهانت الإسلام

#

بالفيديو.. حفل موسيقي يخلف وراءه مئات المصابين

#

«البرلمان» يوافق نهائيًا على قانون «ضريبة الدخل»

#

"بكري": سيناريو العراق يتكرر في سوريا

إسرائيل

سوريا

ضابط غسرائيلي

200 مرة

18 شهرا الماضية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوما علي سوريا وصل إلي 200 مرة خلال الـ 18 شهرا الماضية ، بحسب ما كشفه ضابط في الجيش الإسرائيلي.

كان ضابط في جيش الدفاع الإسرائيلي قد كشف عن أن إسرائيل هاجمت سوريا 200 مرة خلال الـ18 شهرا الماضين، وقد كان الهدف الرئيسي لهذه الهجمات فيلق القدس الإيراني حسبما أفاد الضابط ، لـ سي إن إن.

وأضاف أن الهدف من الهجمات كان حماية أمن إسرائيل من انتشار الأسلحة الإيرانية قرب حدودها مع سوريا، لافتا إلى أن الأهداف لم تشمل فقط الأسلحة، بل شملت أيضا مستودعات للأسلحة ومراكز قيادة عمليات ومضادات أرضية علاوة على الإمدادات البحرية للأسلحة .

كما أكد الضابط الإسرائيلي أن إسرائيل تتحدث دائما عن "الخطوط الحمر" فيما يتعلق بالقضية السورية، والتي تتضمن منع وصول الأسلحة الثقيلة لحزب الله لضمان الحفاظ على السيادة الإسرائيلية ومنع إيران من تمكين نفسها في سوريا.

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، كان قد ألمح إلى أن إسرائيل قد توسع عملياتها ضد المصالح الإيرانية، لتصل إلى العراق قائلا: "نحن نتابع كل ما يجري في سوريا وكل ما يتعلق بالتهديد الإيراني، لن نحد أنفسنا بالتدخل عبر الأراضي السورية فقط، يجب أن يكون هذا الأمر واضحا".

وتابع قائلا: "سنتعامل مع أي تهديد إيراني ولا يهم المكان الذي يأتي منه، حرية إسرائيل بالتدخل مطلقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية".. مصطفى كمال أتاتورك وأزمة الهوية (2/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا يكرهون المصالح الحكومية؟!

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية
» «الكنيسي» يكشف أسباب الإطاحة بـ «سعدة» من نقابة الإعلاميين
» إصابة معصوم مرزوق بأزمة قلبية داخل محبسه
» «الشرطة» يعتذر عن خوض مباراة الزمالك
» بالصور.. «الخطيب» يحقق أمنية مشجعة أهلاوية
» «صلاح» على رأس قائمة ليفربول بدوري أبطال أوروبا
» بالصور.. انفجار سيارة أسفل كوبري فيصل أمام الجامعة
» انخفاض أسعار الذهب 3 جنيهات
» وقف الدراسة في 30 مدرسة بالكويت بسبب تعطل التكييفات
» سر صدمة «صلاح» بعد ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في العالم
» إصابة 3 صحفيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:13 ص

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل