200 هجوم إسرائيلي علي سوريا خلال 18 شهرا

04 سبتمبر 2018 - 10:58 م

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوما علي سوريا وصل إلي 200 مرة خلال الـ 18 شهرا الماضية ، بحسب ما كشفه ضابط في الجيش الإسرائيلي.

كان ضابط في جيش الدفاع الإسرائيلي قد كشف عن أن إسرائيل هاجمت سوريا 200 مرة خلال الـ18 شهرا الماضين، وقد كان الهدف الرئيسي لهذه الهجمات فيلق القدس الإيراني حسبما أفاد الضابط ، لـ سي إن إن.

وأضاف أن الهدف من الهجمات كان حماية أمن إسرائيل من انتشار الأسلحة الإيرانية قرب حدودها مع سوريا، لافتا إلى أن الأهداف لم تشمل فقط الأسلحة، بل شملت أيضا مستودعات للأسلحة ومراكز قيادة عمليات ومضادات أرضية علاوة على الإمدادات البحرية للأسلحة .

كما أكد الضابط الإسرائيلي أن إسرائيل تتحدث دائما عن "الخطوط الحمر" فيما يتعلق بالقضية السورية، والتي تتضمن منع وصول الأسلحة الثقيلة لحزب الله لضمان الحفاظ على السيادة الإسرائيلية ومنع إيران من تمكين نفسها في سوريا.

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، كان قد ألمح إلى أن إسرائيل قد توسع عملياتها ضد المصالح الإيرانية، لتصل إلى العراق قائلا: "نحن نتابع كل ما يجري في سوريا وكل ما يتعلق بالتهديد الإيراني، لن نحد أنفسنا بالتدخل عبر الأراضي السورية فقط، يجب أن يكون هذا الأمر واضحا".

وتابع قائلا: "سنتعامل مع أي تهديد إيراني ولا يهم المكان الذي يأتي منه، حرية إسرائيل بالتدخل مطلقة.