نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن "المانجو" هذا العام

04 سبتمبر 2018 - 11:24 م

قال حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، إن 50% من محصول المانجو هذا العام تعرض لـ"التعفن الهبابي"، وهو ما أدى لزيادة أسعار الفاكهة بالأسواق.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten »، مساء اليوم الثلاثاء ، أن 50% من محصول المانجو هذا العام تعرض للتعفن الهبابي، وهو ما أدى لزيادة أسعار محصول المانجو في نهاية الأمر نتيجة نقص المحصول.

وأوضح أن هناك عدة أسباب لارتفاع أسعار بعض الفواكه حاليًا، منها أنه من الطبيعي أن تشهد بعض المحاصيل ارتفاعًا في أسعارها قرب انتهاء موسمها الزراعي مثل المانجو والتفاح والموز، لافتا إلى تأثر هذه المحاصيل بتحرير سعر الجنيه حتى الآن.

وتابع في حديثه قائلا : إنه كان من الواجب على وزارة الزراعة أن تقوم بمجهود أكثر لمقاومة هذا الأمر وأن تتخذ إجراءات الوقاية اللازمة، وألا تتجه لتصدير المانجو في ظل نقصان المحصول وزيادة الأسعار، لإحداث توازن في الأسواق.

كما أشار إلى زيادة تكاليف المستلزمات الزراعية على المزارعين، مثل السولار والأسمدة، متابعًا: «مينفعش أموت التاجر أو المزارع علشان المواطن، لأن المزارع لو مات السنة الجاية مش هلاقيه».

وأوضح أن الفلاح ليس له يد في مسألة ارتفاع أسعار المحاصيل، لأن الأمر يتعلق بطبيعة العرض والطلب في الأسواق، مستنكرًا إطلاق بعض الحملات لمواجهة غلاء محاصيل الفاكهة .