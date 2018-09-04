كيري يكشف تفاصيل لقاء سري لبشار مع نتنياهو

04 سبتمبر 2018 - 11:45 م

كشف جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى الأسبق ، في مذكراته التى طرحت منها مقتطفات اليوم فى الأسواق، النقاب عن اقتراح سرى للرئيس السورى بشار الأسد، عام 2010 ، للسلام مع إسرائيل أى قبل عام من اندلاع الصراع فى سوريا.

وقال كيري في مذكراته إنه أجرى زيارة لسوريا عام 2009، عندما كان رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، ضمن جولة فى الشرق الأوسط وعقد أول اجتماع طويل مع الأسد.

وأضاف : «لقد واجهت الأسد حول محطة سورية للطاقة النووية كانت إسرائيل قد قصفتها»، فى إشارة إلى المفاعل النووى السورى الذى دمرته حكومة إيهود أولمرت فى عام 2007.

كما أشار إلى أن المحاولات السابقة للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا تحت حكومة إسحاق رابين وشيمون بيريز وإيهود باراك وأولمرت ونتنياهو (خلال فترة ولايته الأولى فى التسعينيات) قد انتهت جميعها بالفشل، لكن الأسد كان لا يزال مهتما بالتوصل إلى سلام مع إسرائيل.

وكشف كيري في مذكراته : «سألنى الأسد ما الذى قد يتطلبه الدخول فى مفاوضات سلام جدية، أملا فى ضمان عودة مرتفعات الجولان التى تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، فأخبرته أنه إذا كان جادا؛ فعليه تقديم اقتراح خاص، سأل كيف سيبدو، لافتا إلى أن الأسد طلب من أوباما دعم استئناف محادثات السلام مع إسرائيل وقال: «سوريا مستعدة لاتخاذ عدد من الخطوات مقابل استعادة الجولان من إسرائيل»، مضيفا «فى اليوم التالى، سافرت إلى إسرائيل، حيث جلست مع نتنياهو وأطلعته على رسالة الأسد».

وأوضح أن «نتنياهو فوجئ بمبادرة الأسد للسلام.. لأنها أظهرت استعداد الأسد لتقديم تنازلات أكثر من المفاوضات السابقة»، ولم يوضح كيرى تلك التنازلات.

وكشف كيري أيضا أنه بعد عودته إلى واشنطن، «حاولت إدارة أوباما اختبار مدى جدية الأسد باستعداده اتخاذ إجراءات لبناء الثقة تجاه كل من واشنطن وتل أبيب، بما فى ذلك وقف بعض شحنات الأسلحة إلى حزب الله، لكن الأسد خيب آمال الإدارة بفشله فى الوفاء بوعوده.