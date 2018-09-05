شاهد.. عمليات تجميل للأسماك تغلق محلا شهيرا

05 سبتمبر 2018 - 12:43 ص

قامت وزارة التجارة بالكويت بغلق محل لبيع الأسماك يضع عدسات مزيفة للأسماك لتبدو على أنها طازجة.

جاء هذا بعد قيام بائع في أحد محلات الأسماك بوضع «عيون صناعية»؛ لتبدو أسماكه طازجة، لكن أحد الزبائن انتبه لذلك، ونشر فيديو تسبّب في إغلاق المحل من قِبَل السلطات.

كانت سيدة قد قامت بنشر مقطع فيديو لسمكة سقطت عدساتها، أثناء قيامها بتنظفيها وإزالة قشرها ، حيث تداولهرواد مواقع التواصل على نطاق واسع.

وسخر ناشطون من هذا الفعل الذي أقدم عليه المتجر، وأطلقوا عليه «بوتيك فاشينستا السمك»، بحسب الرأي الكويتية.

بينما علقت شركة لصيد وبيع الأسماك، قائلة : " إنها تقوم ببيع «سمك دون عمليات تجميل»، فيما قال آخر إن موضة العدسات اللاصقة وصلت إلى السمك.

الفيديو:



