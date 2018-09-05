  • الأربعاء 05 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:58 ص
بحث متقدم
عبد الله السعيد: لوعاد بي الزمن هاختار نفس الطريق

عبد الله السعيد: لوعاد بي الزمن هاختار نفس الطريق

إزاي أعين شاب " نائب محافظ" بدون خبرة

إزاي أعين شابا بدون خبرة " نائب محافظ"

شاهد.. عمليات تجميل للأسماك تغلق محلا شهيرا

شاهد.. عمليات تجميل للأسماك تغلق محلا شهيرا

كيري يكشف تفاصيل لقاء سري لبشار مع نتنياهو

كيري يكشف تفاصيل لقاء سري لبشار مع نتنياهو

نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن "المانجو" هذا العام

نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن "المانجو" هذا العام

200 هجوم إسرائيلي علي سوريا خلال 18 شهر

200 هجوم إسرائيلي علي سوريا خلال 18 شهرا

ابتهال ديني لـ "القرضاوي" بماسبيرو

ابتهال ديني لـ "القرضاوي" بماسبيرو

اذاعة القران الكريم

هذه أسباب نقل 6 مذيعين من شبكة القران الكريم

غاز

مصر لن تدفع مبلغ التعويض عن وقف إمدادات الغاز

صلاح وأبوريدة فى معسكر المنتخب

تفاصيل اجتماع أبوريدة مع صلاح فى معسكر المنتخب

برلماني :

إزاي أعين شابا بدون خبرة " نائب محافظ"

قبلي وبحري

إزاي أعين شاب " نائب محافظ" بدون خبرة
إزاي أعين شاب " نائب محافظ" بدون خبرة

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

تعرف على أول سيدة مسيحية تتولى منصب محافظ

#

«ست ستات» فى حركة المحافظين الجدد

#

"المصريون" تنشر شهادة محافظ الإسكندرية في رشوة سعاد الخولي

#

محمد شرف يوصي «قيادي إخواني» بالصلاة على جثمانه

القليوبية

بنها

نائب برلمانى

نائب محافظ

مصطفي كمال حسين

شن النائب مصطفي كمال الدين حسين عضو مجلس النواب عن دائرة بنها هجوما حاد علي اختيار نواب للمحافظين من الشباب.

وقال النائب في تصريح لـ"المصريون" كيف نعين أشخاصا في مناصب قيادية عليا دون أي خبرة وهناك أشخاص أخري لديها الخبرة بعد أن تدرجوا في مناصب عدة.

وأضاف النائب، كان من الممكن أن يتم تعيين هؤلاء الشباب في مناصب مساعدين أو مستشارين للمحافظين أو سكرتير عام للمحافظة ، حتي يكتسبوا الخبرة أولا ثم يتدرجوا بعد ذلك المناصب ، لافتا إلي أن ذلك الاختيار سوف يعود بالسلب في القرارات علي المحافظة، بالإضافة إلي العقبات التي تواجههم من أشخاص كانت تنتظر هذا المنصب ولم يتم اختيارهم.

وشدد في حديثه :  إنني مع الشباب وأريد الشباب أن يتعلم بس يكون الشاب أو الشابة مؤهلة تأهيلا جيدا ، وما ينفعشي أعين شباب ليس لديه خبرة وكده كأني بألقي بهم في البحر وبقول لهم اتصرفوا، كدا بيجنوا علي الشباب مش بيعطوهم الفرصة، وليس لمجرد أنهم حضروا البرنامج الرئاسي أجيبه نائبا للمحافظ .

وأوضح أنه سوف يتقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية وأسئلة كيف تم اختيار هؤلاء النواب للمحافظين.

وأضاف أن الدولة ليس لديها أي نوع من الشفافية أو الوضوح في اختيار المحافظين ، فتجد استبعاد محافظ من منصبه أو نقله لمحافظة أخري دون أن نعلم ما السبب، ولا نعلم لماذا وعلي أي أساس تم اختياره وما هي خبراته، ومنهم محافظون كانوا في مناصبهم حتي الليل وفي الصباح استقبل تليفونا باستبعاده، متسائلا: هل هذا منطق في دولة محترمة تدار بهذه الطريقة؟.

وأكد النائب، أنه منذ دخوله مجلس النواب تولي عليه خمسة محافظين في القليوبية ، فهل المحافظ في هذه الفترة القصيرة التي لا تتعدي شهور يستطيع أن ينجز أي عمل في المحافظة؟

وتابع  قائلا : عندما يعرف المحافظ ويلم بأسماء مدن وقري المحافظة  وحصر مشاكلها يكون استبعد من منصبه أو نقل لمحافظة الإسكندرية مثل اثنين من المحافظين السابقين للقليوبية.

وتساءل لو محافظ ناجح في عمله أنقله أو استبعده ليه؟ ناجح وعارف مشاكل المحافظة ويسعي لحلها أتركه حتي يكمل إنجازاته وحل المشاكل، ليس هناك منطق نهائيا في عملية اختيار المحافظين أو تغيرهم.

وأكد أن هناك مأساة في عملية الثقة في الحكومة من قبل أعضاء مجلس النواب، قائلا: من المفترض في الدول المحترمة عند تشكيل حكومة جديدة أو تغيير وزاري يحضر كل وزير أمام اللجنة المختصة لوزارته في مجلس النواب ويعرض عليهم السيرة الذاتية وخطته وتناقش لمدة معينة وبعد ذلك تقول اللجنة رأيها، لكن إحنا في مجلس النواب ندخل الجلسة مش عارفين مين هما الوزراء الذي سوف يتم تعينهم، ما هي خبراتهم ولا السيرة الذاتية، وبتكون الموافقة بالجملة، وأنا شخصيا لم أوافق علي هذه الحكومة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية".. مصطفى كمال أتاتورك وأزمة الهوية (2/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا يكرهون المصالح الحكومية؟!

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية
» «الكنيسي» يكشف أسباب الإطاحة بـ «سعدة» من نقابة الإعلاميين
» إصابة معصوم مرزوق بأزمة قلبية داخل محبسه
» «الشرطة» يعتذر عن خوض مباراة الزمالك
» بالصور.. «الخطيب» يحقق أمنية مشجعة أهلاوية
» «صلاح» على رأس قائمة ليفربول بدوري أبطال أوروبا
» بالصور.. انفجار سيارة أسفل كوبري فيصل أمام الجامعة
» انخفاض أسعار الذهب 3 جنيهات
» وقف الدراسة في 30 مدرسة بالكويت بسبب تعطل التكييفات
» سر صدمة «صلاح» بعد ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في العالم
» إصابة 3 صحفيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:13 ص

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل