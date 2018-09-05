إزاي أعين شابا بدون خبرة " نائب محافظ"

05 سبتمبر 2018 - 01:21 ص

شن النائب مصطفي كمال الدين حسين عضو مجلس النواب عن دائرة بنها هجوما حاد علي اختيار نواب للمحافظين من الشباب.

وقال النائب في تصريح لـ"المصريون" كيف نعين أشخاصا في مناصب قيادية عليا دون أي خبرة وهناك أشخاص أخري لديها الخبرة بعد أن تدرجوا في مناصب عدة.

وأضاف النائب، كان من الممكن أن يتم تعيين هؤلاء الشباب في مناصب مساعدين أو مستشارين للمحافظين أو سكرتير عام للمحافظة ، حتي يكتسبوا الخبرة أولا ثم يتدرجوا بعد ذلك المناصب ، لافتا إلي أن ذلك الاختيار سوف يعود بالسلب في القرارات علي المحافظة، بالإضافة إلي العقبات التي تواجههم من أشخاص كانت تنتظر هذا المنصب ولم يتم اختيارهم.

وشدد في حديثه : إنني مع الشباب وأريد الشباب أن يتعلم بس يكون الشاب أو الشابة مؤهلة تأهيلا جيدا ، وما ينفعشي أعين شباب ليس لديه خبرة وكده كأني بألقي بهم في البحر وبقول لهم اتصرفوا، كدا بيجنوا علي الشباب مش بيعطوهم الفرصة، وليس لمجرد أنهم حضروا البرنامج الرئاسي أجيبه نائبا للمحافظ .

وأوضح أنه سوف يتقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية وأسئلة كيف تم اختيار هؤلاء النواب للمحافظين.

وأضاف أن الدولة ليس لديها أي نوع من الشفافية أو الوضوح في اختيار المحافظين ، فتجد استبعاد محافظ من منصبه أو نقله لمحافظة أخري دون أن نعلم ما السبب، ولا نعلم لماذا وعلي أي أساس تم اختياره وما هي خبراته، ومنهم محافظون كانوا في مناصبهم حتي الليل وفي الصباح استقبل تليفونا باستبعاده، متسائلا: هل هذا منطق في دولة محترمة تدار بهذه الطريقة؟.

وأكد النائب، أنه منذ دخوله مجلس النواب تولي عليه خمسة محافظين في القليوبية ، فهل المحافظ في هذه الفترة القصيرة التي لا تتعدي شهور يستطيع أن ينجز أي عمل في المحافظة؟

وتابع قائلا : عندما يعرف المحافظ ويلم بأسماء مدن وقري المحافظة وحصر مشاكلها يكون استبعد من منصبه أو نقل لمحافظة الإسكندرية مثل اثنين من المحافظين السابقين للقليوبية.

وتساءل لو محافظ ناجح في عمله أنقله أو استبعده ليه؟ ناجح وعارف مشاكل المحافظة ويسعي لحلها أتركه حتي يكمل إنجازاته وحل المشاكل، ليس هناك منطق نهائيا في عملية اختيار المحافظين أو تغيرهم.

وأكد أن هناك مأساة في عملية الثقة في الحكومة من قبل أعضاء مجلس النواب، قائلا: من المفترض في الدول المحترمة عند تشكيل حكومة جديدة أو تغيير وزاري يحضر كل وزير أمام اللجنة المختصة لوزارته في مجلس النواب ويعرض عليهم السيرة الذاتية وخطته وتناقش لمدة معينة وبعد ذلك تقول اللجنة رأيها، لكن إحنا في مجلس النواب ندخل الجلسة مش عارفين مين هما الوزراء الذي سوف يتم تعينهم، ما هي خبراتهم ولا السيرة الذاتية، وبتكون الموافقة بالجملة، وأنا شخصيا لم أوافق علي هذه الحكومة.