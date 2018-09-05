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عبد الله السعيد: لوعاد بي الزمن هاختار نفس الطريق

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عبد الله السعيد: لوعاد بي الزمن هاختار نفس الطريق
عبد الله السعيد: لوعاد بي الزمن هاختار نفس الطريق

عبد القادر وحيد

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الاهلى

محمد صلاح

المنتخب المصرى

عبد الله السعيد

عاد بي الزمن

قال اللاعب عبدالله السعيد صانع ألعاب الأهلي السعودي والمنتخب الوطني الأول، ، إنه يثق بشدة في قراراته ولو عاد به الزمن لفعل ما فعله خلال أزمته الشهيرة بين الأهلي والزمالك.

وأضاف السعيد في تصريحات لبرنامج مساء بيراميدز: " لو عاد بي الزمن كنت سأختار نفس الطريق، أنا لاعب محترف وإخلاصي دائماً للفريق الذي أرتدي ألوانه، ومن الطبيعي أن أفيد أسرتي ومستقبلي من خلال شغلي سواء مادياً أو معنوياً، وهذا شيء لا يعيبني، واللاعب من حقه أن يبحث عن مصلحته ".

وتابع قائلا : "من داخلي راض تماماً عن كل أفعالي، وأراعي ربنا وأسرتي في كل قراراتي، ومشكلتي الشهيرة مع الأهلي لم تؤثر عليّ مع المنتخب المصري الأول، كوني أعرف جيدا كيفية الفصل بصورة جيدة بين المنتخب والنادي".

وأوضح السعيد في حديثه : " صداقتي مع لاعبي المنتخب المصري الأول شيء، وتدخلهم في قراراتي شيء آخر، كون كل شخص يأخذ قراره من وجهة نظره الخاصة وليس هناك أحد يدخل في تفاصيل الآخر، ورحيل كوبر عن المنتخب لا يعني فشله، كل مدرب وله طريقته الخاصة، وحقيقة طريقة كوبر الدفاعية وراء تأهلنا لمونديال روسيا ".

وأكد أنه: " لم يقصر مع الأهلي ولم أطلب سوى حقي فقط، وبالوقت الحالي لا يشغلني سوى مستقبلي الكروي ولكل لاعب سعره، وأتمنى تقديم الأفضل مع الأهلي السعودي وتشريف الكرة المصرية كما يجب هناك، ولا أشاهد المباريات بالدوري المصري من الأساس حتى أحكم عن مستوى الأهلي الحالي".

وعن محمد صلاح ومشكلته الأخيرة قال السعيد: " طلبات محمد صلاح منطقية، ومن حق اللاعبين الحصول على الراحة التامة والحرية في التحرك أثناء معسكرات المنتخب، ويجب تخصيص وقت محدد لمقابلة الجماهير فقط وليس طوال اليوم، وجملة منتخب ( محمد صلاح) لا تعيب أي لاعب آخر، فهو لاعب كبير، وجميعنا فخورون بما يفعله في الكرة الأوروبية، ووصول صلاح للمنافسة على أفضل لاعب في العالم فخر وشرف كبير لنا جميعا، وأتمنى مواصلة ما يقدمه وحصد الألقاب الجماعية والفردية".


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