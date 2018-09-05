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خطأ أجبر" نيسان"علي استدعاء 165 ألف سيارة

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خطأ أجبر" نيسان"علي استدعاء 165 ألف سيارة
خطأ أجبر" نيسان"علي استدعاء 165 ألف سيارة

عبد القادر وحيد ووكالات

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استدعاء

نيسان

نظام الإشعال

توقف المحرك

165 ألف سيارة

قامت شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان" باستدعاء حوالي 165 ألف سيارة ، بسبب وجود خلل في نظام الإشعال ، وذلك في الولايات المتحدة وكندا.

وقالت الشركة إن الخلل يمكن أن يؤدي إلى توقف نظام الإشعال بمرور الوقت ، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أثناء السير ، ما يتسبب في حوادث مرورية.

وتشمل عملية الاستدعاء طرز "جوكي" و"فورنتاير" و"سنترا" و"فيرسا" و"فيرسا نوت" و"ميكرا" و"إن.في" و"إن.في 200" و"إن.في تاكسي" إنتاج عامي 2017 و.2018 ، بحسب الشركة.

وأضافت أنها لم تتلق أي تقارير عن وقوع حوادث بسبب هذا الخلل، لكنها قررت استدعاء هذه السيارات لفحصها وإصلاح الخلل من باب الاحتياط.

ورغم أن هيئة السلامة المرورية الأمريكية لم تصدر قرارا باستدعاء هذه السيارات أصدرت وزارة النقل الكندية قرارا باستدعائها لإصلاح الخلل.

وبحسب تقرير موقع "كونسيومر ريبورتس" المعني باختبار جودة المنتجات الصناعية فإن جنرال موتورز الأمريكية استدعت 6ر2 مليون سيارة بسبب خلل في نظام الإشعال يمكن أن يؤدي إلى توقف المحرك أثناء السير ويمكن أن يؤدي إلى تعطل عمل وحدة التوجيه الكهربائية والمكابح والوسائد الهوائية.


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