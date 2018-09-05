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""سكايب" تحذف تعديلاتها الجديدة بسبب رفض المستخدمين

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سكايب
سكايب

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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سكايب

قررت شركة "مايكروسوفت" حذف عدد كبير من التعديلات الكبرى التي أضافتها لتطبيق "سكايب" المملوك لها بعد رفض وتململ من المستخدمين .

وقال مدير التصميم بـ "سكايب" بيتر سكيلمان في تدوينة إنه "خلال العام الفائت جربنا بعض التعديلات على التصميم واستمعنا إلى آراء العملاء إننا عقدنا بعض السيناريوهات الأساسية في سكايب".

وكانت "مايكروسوفت" أدخلت تعديلات على تصميم "سكايب" في حزيران/يونيو 2017 تشبه خصائص موجودة في تطبيق "سناب شات" المنافس.

وحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الاثنين عن بعض المستخدمين وصفوا التعديلات بأنها "غبية" و"الأسوأ على الإطلاق".


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