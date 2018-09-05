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دراسة: إناث القرود لا تثق في ذكورهن .. وهذا هو السبب

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القردة
القردة

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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القردة

كشفت دراسة حديثة أن إناث القردة لا تثق في ذكورهن ويفضلن الثقة في الإناث من نفس مجموعتهن أكثر .

ورأى الباحثون من خلال دراستهم، أنه حتى عندما يُظهر الذكور أساليب متفوقة، في البحث عن الطعام مثلا، فإن الإناث لا تسير على نهجهم.

ووفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية، قال المشرف على الدراسة البروفيسور ويتن، "يمكن تفسير هذه المسألة بأن ما يهم إناث القردة هو الحفاظ على روابط وثيقة مع الإناث الأخريات اللواتي يقضين حياتهن كلها في نفس المجموعة"، وأضاف: "ربما يكن أقل ميلاً إلى الذكور"

وبحسب الدراسة، تفضل الإناث البقاء في مجموعة واحدة طوال حياتهن، بينما وعلى العكس من ذلك غالبا ما ينتشر القرود الذكور في مجموعات أخرى، مما يعني أن الإناث أكثر ثقة في جنسهن في الحصول على المعرفة في شؤون الحياة والمعيشة.

وعلى النقيض من ذلك، فإن القرود الذكور يكونون سعيدون بالتعلم من أي جنس يبدو أنه أكثر فعالية في حالة معينة، وذلك على ذمة الدراسة.

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