لماذا حذرت السعودية مبعتثيها في 3 ولايات فقط بأمريكا؟

05 سبتمبر 2018 - 05:44 ص

كشفت الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا عن إصدارها تحذيرات للمبتعثين بـ3 ولايات أمريكية بسبب وجود عواصف محتملة ، مطالبة إياهم بتوخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة .



وحذرت الملحقية المبتعثين السعوديين في ولايات ألاباما وأركانساس و لويزيان من قدوم العاصفة، وتوخي الحيطة والحذر، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية لمعرفة آخر تطورات العاصفة".



وكانت ولاية لويزيانا الأميركية قد أعلنت حالة الطوارئ، مع اقتراب العاصفة غوردون من ساحل خليج المكسيك جنوب الولايات المتحدة.

