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رونالدو يكشف عن أول سيارة يقودها في إيطاليا

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سيارة رونالدو
سيارة رونالدو

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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رونالدو

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سيارته الجديدة التي تعتبر أول سيارة يقودها في
إيطاليا بعد انتقاله للإقامة بها على خلفية ارتداءه ألوان نادي "يوفينتوس الإيطالي".

وظهر رونالدو في حلة جديدة بمدينة تورينو معقل "السيدة العجوز"، ومن خلفة سيارته الفخمة من ماركة مرسيدس.

يذكر أن النجم البرتغالي لديه أسطول سيارات، وصل إلى 22 سيارة في بداية العام الحالي، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وتأتي هذه الصورة بعد إعلان أن رونالدو يعد أعلى اللاعبين دخلا في الدوري الإيطالي خلال الموسم.

ويتقاضى رونالدو 31 مليون يورو سنويا، من دون الضرائب، أي ما يعادل قرابة 600 ألف يورو أسبوعيا، وهو الراتب الأعلى في إيطاليا.

ولم ينجح رونالدو بالتسجيل حتى الآن مع "السيدة العجوز" في منافسات الدوري الإيطالي، مما أثار قلق جماهير الفريق، التي تنتظر من الهداف البرتغالي الكثير هذا الموسم.

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