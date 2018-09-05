» مرسيدس و "بي إم" تكشفان أول سيارات كهربائية من إنتاجهما

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سيارة مرسيدس
سيارة مرسيدس

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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سيارة مرسيدس

روجت شركة مرسيدس الألمانية لسيارتها الرياضية الجديدة التي من المقرر أن تنزل الأسواق نهاية الأسبوع ، مؤكدة أنها تعمل بالكهرباء .

ولم تكشف مرسيديس عن الشكل النهائي لسيارة "إي كيو سي" الجديدة في الفيديو، ولكنها أظهرت لقطات "مبهرة" من داخل السيارة، كما أنهت الفيديو بصورة لهيكل السيارة باللون الأسود.

  'إي كيو سي' الجديدة
"إي كيو سي" الجديدة

وقال موقع صحيفة "إكسبريس" أن "إي كيو سي" ستصبح منافسا رئيسيا لسيارة "تيسلا موديل إكس" الكهربائية، والتي تأتي بنفس الحجم تقريبا.

وصممت مرسيديس بطارية السيارة الكهربائية في أرضية المركبة، مما سيتيح مساحة كبيرة داخل السيارة.

  خلفية 'إي كيو سي'
خلفية "إي كيو سي"

ومن ناحية أخرى، أكدت شركة "بي أم دبليو" الألمانية أن سيارتها الكهربائية من الفئة الرياضية "آي أكس 3" طرحت للبيع، على الرغم من أن موعد نزولها للأسواق سيكون في عام 2020.

وبدأت "بي أم دبليو" بالحصول على طلبات شراء أولية لسيارتها "آي أكس 3" في النرويج، التي تعتبر عاصمة السيارات الكهربائية في أوروبا.

  'آي أكس 3'
"آي أكس 3"
وتنضم سيارتي "إي كيو سي" و"آي أكس 3" لعدد من السيارات الرياضية الكهربائية، التي تعمل عليها شركات السيارات مثل جاغوار وأودي، والتي ستدخل سوق السيارات الكهربائية في الأعوام القادمة، في محاولة "لزعزعة" عرش سيارة تيسلا

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