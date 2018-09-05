فقد تسربت مجموعة من الصور للهاتف الجديد، الذي لم تعلن غوغل عن موعد إطلاقه رسميا، بعد أن تركه أحد الركاب في الجزء الخلفي من سيارة أجرة، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء.

وعندما تفقد السائق السيارة ووجد الهاتف أدرك أنه النسخة الجديد من هاتف غوغل الذي لم يطلق بعد، لكونه يملك Pixel 2 XL Google، فضلا عن بعض ميزاته، مثل شعار غوغل في الواجهة الخلفية للهاتف.

لكن صور الهاتف الجديد انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، ووصلت إلى المواقع المعنية بمتابعة أحدث تطورات الهواتف الذكية، قبل أن تتم إعادته إلى مالكه.

وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان الموقف المحرج الذي تعرضت له شركة أبل، عندما تم تسريب صور لهاتف آيفون 4 في عام 2010، بعد أن ترك رجل عن طريق الخطأ طرازا أوليا للهاتف في أحد الملاهي.

ويأتي تسريب صور Pixel 3 XL Google قبل شهر من موعد الإصدار الرسمي للهاتف، إذ من المتوقع أن تطرح غوغل نموذجين جديدين من Pixel في أكتوبر من العام الجاري.