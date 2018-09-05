وهنأ ريال مدريد لاعبه الويلزي غاريث بيل لترشح هدفه المقصي الشهير بطريقة "الدبل كيك" في مرمى ليفربول الموسم الماضي، بنهائي دوري أبطال أوروبا، لجائزة "بوشكاش" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأجمل هدف في الموسم.

واحتفى ريال مدريد بنجمه الويلزي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الضربة المقصية لغاريث بيل في نهائي دوري أبطال أوروبا مرشحة لجائزة بوشكاش".

وتجاهل النادي "الملكي" هدف نجمه السابق رونالدو الذي جاء بنفس الطريقة، في مرمى يوفنتوس الموسم الماضي، والذي ترشح أيضا لجائزة "بوشكاش"، في استراتيجية تسعى "لمسح تاريخ رونالدو" مع ريال مدريد، حسب ما وصفتها صحيفة "ذا صن".

ويبدو أن ريال مدريد يخطو بخطوات ثابتة نحو قطع العلاقة "نهائيا" بنجمه السابق، الذي رحل لصفوف يوفنتوس الإيطالي في يوليو الماضي، وسط تنبؤات بخلاف كبير بينه وبين رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

ويأتي تجاهل "الملكي" للاعبه السابق، الذي سجل أحد أجمل أهداف الموسم مرتديا قميص "الملكي" ليؤكد "سياسة" النادي بعدم إظهار أي تعاطف مع النجم الذي مثل الفريق 9 مواسم.

وكان ريال مدريد قد منح رقم رونالدو الشهير "7" للمهاجم الدومينيكاني المغمور ماريانو دياز، خلال تقديمه لوسائل الإعلام الأسبوع الماضي.