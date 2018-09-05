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بعد وفاته في حادث .. من هو خالد التلمساني وما أبرز أعماله؟

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خالد التلمساني
خالد التلمساني

أحمد عادل شعبان

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خالد التلمساني

تفاجأ القراء أمس بخبر مصرع الفنان خالد التلمساني عن عمر يناهز 52 سنة إثر حادث مروع على طريق أبو رديس بجنوب سيناء .

وتساءل العديدون عن معلومات تخص خالد التلمساني وأبرز أعماله ، وهي كالتالي:

1. ولد خالد التلمساني بمنطقة مصر الجديدة وهو من عائلة فنية احترفت مجال الإخراج والتصوير السينمائي ، واسمه بالكامل خالد عبد القادر التلمساني .

2. شارك كممثل في فيلم (ابن عز) للراحل علاء ولي الدين ومسلسل (انت عامل ايه) الذي قام ببطولته "ولي الدين" أيضًا الذي كانت تربطه به صداقة قوية .

3. عمه هو الفنان كامل التلمساني الذي يمسى رائد السينما الواقعية في مصر وعمه الثاني هو الفنان حسن التلمساني الذي يعمل في مجال السينما التسجيلية .

4. عمل خالد في بداية حياته كمساعد مخرج لوالده (عبد القادر التلمساني) ومساعد إنتاج أيضًا .

5. عمل مع عمه حسن التلمساني كمساعد مصر ، ثم مع ابن عمه مدير التصوير الشهير طارق التلمساني .

6. برزت موهبته في مجال كتابة الرواية وأصدر 3 روايات من ضمنهم رواية (واحد مصري و صلحه)

7. كان آخر أعماله السينمائية كمصور فوتوغرافي هو مسلسل (جبل الحلال).

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