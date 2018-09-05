بعد وفاته في حادث .. من هو خالد التلمساني وما أبرز أعماله؟

05 سبتمبر 2018 - 08:14 ص

تفاجأ القراء أمس بخبر مصرع الفنان خالد التلمساني عن عمر يناهز 52 سنة إثر حادث مروع على طريق أبو رديس بجنوب سيناء .



وتساءل العديدون عن معلومات تخص خالد التلمساني وأبرز أعماله ، وهي كالتالي:



1. ولد خالد التلمساني بمنطقة مصر الجديدة وهو من عائلة فنية احترفت مجال الإخراج والتصوير السينمائي ، واسمه بالكامل خالد عبد القادر التلمساني .



2. شارك كممثل في فيلم (ابن عز) للراحل علاء ولي الدين ومسلسل (انت عامل ايه) الذي قام ببطولته "ولي الدين" أيضًا الذي كانت تربطه به صداقة قوية .



3. عمه هو الفنان كامل التلمساني الذي يمسى رائد السينما الواقعية في مصر وعمه الثاني هو الفنان حسن التلمساني الذي يعمل في مجال السينما التسجيلية .



4. عمل خالد في بداية حياته كمساعد مخرج لوالده (عبد القادر التلمساني) ومساعد إنتاج أيضًا .



5. عمل مع عمه حسن التلمساني كمساعد مصر ، ثم مع ابن عمه مدير التصوير الشهير طارق التلمساني .



6. برزت موهبته في مجال كتابة الرواية وأصدر 3 روايات من ضمنهم رواية (واحد مصري و صلحه)



7. كان آخر أعماله السينمائية كمصور فوتوغرافي هو مسلسل (جبل الحلال).



