شاهد .. رسالة مؤثرة من صلاح لمدربه السابق .. و رد المدرب

05 سبتمبر 2018 - 08:55 ص

عرض الإعلامي معتز الدمرداش - مقدم برنامج آخر النهار - مقطعًا فيديو لنجمنا المصري محمد صلاح يوجه فيه رسالة لمدربه السابق بالمقاولين العرب حمدي نوح .



وقال "صلاح" لمدربه: "أنا بشكرك جدًا جدًا على إللي أنت عملته معايا، من كل قلبي، ودايمًا فاكرك في كل اللحظات الحلوة إللي في حياتي، وأشوفك على خير لما أنزل مصر".



ورد حمدي نوح على الرسالة قائلًا أنه يعتز بكلام «صلاح»، خاصة بعد تصريحاته بأنه والده الثاني، معقبًا: "محمد صلاح زي ابني، وكنا بنصحي نتدرب في الفجر بعد الصلاة، وأنا علمته كل حاجة عندي سواء كمدرب أو لاعب عشان يكون على أول سلم الاحتراف للخارج".



وأضاف: "وسائل إعلام كبرى تتواصل معي كثيرًا بعد حديث صلاح عني في لقائه مع السي إن إن".



