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الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه.. تعرف على سعره

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متابعات- حنان حمدتو

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الدولار

البنوك

الجنيه المصرى

البنك المركزى المصرى

البنك المرزى المصرى

واصل  سعر الدولار حالة الارتفاع  التى سجلها بالأمس ، وتجاوزت الزيادة أمام الجنيه المصرى منذ الأمس وحتى الآن 7 قروش فى عدد كبير من البنوك.

فجاء سعر الدولارفى  البنك المركزى 17.67 جنيه للشراء، و 17.77 للبيع  ، وسعر الدولار فى بنك مصر 17.62 جنيه للشراء  و 17.72 جنيه للبيع  .

وجاء سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى   17.64 جنيه للشراء  و 17.74  جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة  17.69 جنيه للشراء  17.79  جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib   17.69  جنيه للشراء  و 17.79  جنيه للبيع.

ومن ناحية أخرى، أكد البنك المركزى فى تقرير حديث صادر عنه،  أن اتفاع رصيد العملات الأجنبية الـ5 فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليصل إلى نحو 40.5 مليار دولار، ما يعادل نحو 713 مليار جنيه، نهاية شهر إريل الماضى “2018” .

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