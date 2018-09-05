» المالية: 8 % نسبة النمو الاقتصادى المستهدفة

وكالات - حنان حمدتو
قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، إن الدولة تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 8% وتحقيقها لمعدلات نمو 6% تجعلها تتصدر جميع الدول الأفريقية والعديد من البلدان في الشرق الأوسط والعالم.
وأضاف معيط خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال" ، المذاع على فضائية " إكسترا نيوز " على أنه لا بديل أمامنا غير تكاتف جميع مؤسسات الدولة والشعب.
وتابع ، إن الدولة تدرك تمامًا ضرورة الإسراع في تخفيض مستوى الدين، وهناك اجتماعات متتالية لجميع المؤسسات لدراسة آليات التخفيض.
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