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مقتل وإصابة 19 شخصًا في اشتباكات لحركة طالبان

عرب وعالم

مقاتلوا طالبان
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

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قُتل وأصيب 19 شخصاً على الأقل، من بينهم قادة محليون لحركة طالبان وأفراد أمن، خلال اشتباكات بإقليم باغلان، شمال أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء، الأربعاء.

وقال فيلق شاهين (209)، التابع للجيش الأفغاني، في الشمال، في بيان إن ستة مسلحين على الأقل قتلوا، خلال الاشتباكات مع قوات الأمن، بقرية لاكان.

وأضاف البيان أن الاشتباكات اندلعت، وسط استمرار العمليات العسكرية .

وتابع فيلق شاهين، أن قائداً محلياً بحركة طالبان، يدعى قاري جاويد، من بين هؤلاء القتلى.

وأضاف فيلق شاهين أن 11 مسلحاً على الأقل من طالبان، أصيبوا أيضاً، خلال الاشتباكات، إلى جانب اثنين من أفراد الأمن، تردد أن صحتهما مستقرة.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان على التقرير حتى الآن.


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