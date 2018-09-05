ملفات على طاولة مباحثات "السيسي" فى زيارته لأوزبكستان

05 سبتمبر 2018 - 09:52 ص

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيناقش فى مستهل زيارته الأولى لأوزبكستان، حيث إنه أول رئيس مصرى يزور الدولة، مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، وعدد من كبار المسئولين، ملفات العلاقات السياسية بين البلدين.

وأضاف راضى فى بيان له أن الرئيس السيسي سيعقد بعد ذلك جلسة مباحثات، مع الرئيس الأوزبكي يتناول خلالها سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى الاقتصادى والثقافى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي غادر بالأمس بكين في ختام زيارته للصين، والتي أجرى خلالها عددًا من اللقاءات الثنائية شملت جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني “شي جين بينج” ورئيس الوزراء الصيني “لي كه تشيانغ”، فضلًا عن زيارة أكاديمية الحزب الشيوعي الصينى ولقاء رؤساء كبرى الشركات الصينية العاملة في مصر.

كما شهد الرئيس خلال الزيارة مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والفنية، وكذلك عقود عدد من المشروعات التي سيتم البدء في تنفيذها في مصر مع الشركات الصينية.

وشارك الرئيس خلال الزيارة في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، وألقى الرئيس كلمة قدم خلالها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي واقتصادي عالمي يسهم بفاعلية في تطوير حركة الملاحة الدولية ويعزز من حرية التجارة العالمية ويفتح آفاقا استثمارية واسعة في عدد كبير من المجالات.