» موسى يعلن خبرًا مؤسفًا على الهواء

05 سبتمبر 2018 - 09:56 ص

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن التحكيم الدولي أصدر حكمًا يغرم مصر 2 مليار دولار لصالح شركة إسبانية كانت تعمل في مصر في مجال الغاز في عام 2011.

وأوضح " موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن قرار التغريم جاء بسبب الفوضى والخراب الذي شهدناه في عام 2011، وعدم القدرة على سداد الالتزامات مع الشركات البترولية العالمية العاملة في مصر بسبب عدم استقرار أوضاع البلاد.

وتابع: "مصر بدأت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز مع نهاية العام الحالي، وسنبدأ في التصدير من العام المقبل، ونحن ملتزمون مع شركائنا بكل الالتزامات الدولية".