» "قفا" من صلاح السعدنى لنجله

05 سبتمبر 2018 - 09:56 ص

نشر الفنان أحمد السعدني، نجل الفنان صلاح السعدني، صورًا لوالده على “إنستغرام”، بعد شائعات انتشرت عن تدهور حالته الصحية.

ومازح السعدني متابعيه قائلاً: “أبويا من كتر ما اتصور في حياته مبقاش يكره قد التصوير، بس أنا صوَّرته بالعافية قلتله إنت واحش ناس كتير عايزين يطَّمنوا عليك، صحيح أنا اللي دفعت التمن بقفا معتبر، بس كله بيعدي، صباح الفل”.

وترددت مؤخرًا شائعات حول إصابة صلاح السعدني بمرض خطير ألزمه الفراش، الأمر الذي نفاه مقربون منه، مؤكدين أنه يتمتع بحالة صحية جيدة.

ولاحقت الشائعات السعدني، نتيجة اختفائه عن الساحة الفنية؛ إذ ان آخر عمل شارك به كان “القاصرات”، وتم عرضه في 2013.





