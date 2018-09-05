رد جرىء من "الأسواني" على اعترافات قاتل أطفاله بالدقهلية

عمرو محمد
علق الدكتور والروائي علاء الأسواني، على اعترافات المتهم بإلقاء أطفاله في النيل قائلا: "هذا الرجل أكثر متهم اعترف بجريمته في التاريخ".
وأضاف عبر تغريدة له موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "يعترف يوميًا على مدى أسبوعين في كل مكان، في المباحث والنيابة والتليفزيون والمجلات والصحف والمواقع الإلكترونية".
واختتم تدوينته بقوله: "إلا تكفي كل هذه الاعترافات؟".
وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة الأسواني حيث قال محمود بدوي:" بكرة نسمع خبر موته وحيقولوا انتحر ودى تبقى نهاية المسلسل عشان الحيتان تسرق براحتها".
وتابع آخر: "في أزمة ثقة، أو ممكن نقول مفيش ثقة أصلا والموضوع كبير".
ظهر11:59 ص
فجر
04:13
شروق
05:38
ظهر
11:59
عصر
15:32
مغرب
18:19
عشاء
19:49