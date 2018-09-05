رد جرىء من "الأسواني" على اعترافات قاتل أطفاله بالدقهلية

05 سبتمبر 2018 - 09:59 ص

علق الدكتور والروائي علاء الأسواني، على اعترافات المتهم بإلقاء أطفاله في النيل قائلا: "هذا الرجل أكثر متهم اعترف بجريمته في التاريخ".

وأضاف عبر تغريدة له موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "يعترف يوميًا على مدى أسبوعين في كل مكان، في المباحث والنيابة والتليفزيون والمجلات والصحف والمواقع الإلكترونية".

واختتم تدوينته بقوله: "إلا تكفي كل هذه الاعترافات؟".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة الأسواني حيث قال محمود بدوي:" بكرة نسمع خبر موته وحيقولوا انتحر ودى تبقى نهاية المسلسل عشان الحيتان تسرق براحتها".

وتابع آخر: "في أزمة ثقة، أو ممكن نقول مفيش ثقة أصلا والموضوع كبير".