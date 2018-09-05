» لأول مرة.. محجبة تشارك في مسابقة ملكة جمال إنجلترا

05 سبتمبر 2018 - 10:00 ص

شاركت متسابقة محجبة للمرة الأولى مساء أمس الثلاثاء في مسابقة ملكة جمال إنجلترا التي توجت الشابة أليشا كويي البالغة 18 عاما.

وشاركت سارة افتخار، وهي طالبة في الحقوق إلى جانب 49 مشتركة أخرى في مسابقة ملكة جمال إنجلترا.

وقالت الناطقة باسم المسابقة إنجي بيسلي في تصريح أوردته صحيفة “ديلي ميل”، “هذا يثبت أن مسابقة ملكة جمال إنجلترا تمثل إنكلترا اليوم”.

وسبق لافتخار أن فازت بلقب ملكة جمال منطقة هادرزفيلد في شمال إنجلترا.

وهي تعمل خبيرة ماكياج، وغالبا ما تبث صورا لها مرتدية ملابس باكستانية تقليدية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت لهيئة “بي بي سي”، “قد أكون أول مشاركة محجبة لكني كسائر الشابات الأخريات. وإن أردت أن أتحجب وأرتدي ملابس محتشمة يجب ألا يشكل ذلك موضوع نقاش. انا مثل المشاركات الأخريات”.

وتشارك الفائزة بعرش الجمال الإنجليزي في مسابقة ملكة جمال العالم في سانيا في الصين في نوفمبر وديسمبر المقبل.