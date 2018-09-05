شاهد.."ال تي سي " تتحدى قرار الإيقاف

05 سبتمبر 2018 - 10:04 ص

تحدت إدارة قناة "ال تي سي" قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإيقاف القناة لمدة أسبوعين، وبثت إرسالها رغم صدور القرار أمس، وظهر أكثر من مذيع على شاشاتها مستنكرًا قرار المجلس.

وظهر الإعلامي أحمد عبدون، خلال برنامجه "عم يتساءلون"، المذاع على قناة "ال تي سي"، مستنكرًا اتخاذ قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد بمنع بث القناة لمدة أسبوعين.

ولفت عبدون خلال برنامجه إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قانونًا بحظر وقف أو إغلاق أي قناة أو صحيفة، مؤكدًا أن قرار وقف القناة وصمة عار في ظل الديمقراطية ويجب تصعيد الأمر حتى وصوله للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع: "هناك إعلاميون آخرون تخطوا الخطوط الحمراء وحتى عن جهل وأذاعوا تسجيلات تهدد الأمن القومي المصري ولم يتم إيقافهم رغم صدور قانون من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف برامجهم".

وكان قد أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، قرارًا بوقف بث قناة "LTC " لمدة أسبوعين.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس برئاسة جمال شوقي ولجنة الإعلام الرياضي برئاسة فهمي عمر، عقدت اجتماعين متتاليين لبحث الشكاوى المقدمة ضد القناة وما رصدته لجان الرصد والمتابعة من مخالفات مهنية وأوصت اللجان بوقف بعض البرامج بالإضافة لمنع بث القناة.

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