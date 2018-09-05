والى: 6769 حاجًا عادوا إلى أرض الوطن

05 سبتمبر 2018 - 10:05 ص

قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن استمرار الجسر الجوى بين القاهرة والمملكة العربية السعودية فى تفويج الحجاج للعودة من مطار جدة إلى القاهرة سيستمر حتى يوم 10 سبتمبر.

وأضافت والى فى تصريحات لها بالأمس، أن اليوم الأربعاء سيعود من مطار جدة إلى القاهرة 1165 حاجًا، وهم من محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، كما يغادر من مكة إلى المدينة 794 حاجاً من محافظات كفر الشيخ وجنوب سيناء والقاهرة، لافتة إلى أن إجمالي عدد الحجاج التابعين للجمعيات الأهلية والذين عادوا إلى أرض الوطن قد بلغ 6769 حاجًا.

وتابعت أن إجمالي حجاج الجمعيات المتواجدين فى المملكة العربية السعودية يبلغ الآن 5669 حاجاً منهم 3081 فى مكة المكرمة و2588 فى المدينة.

من جانبه أكد أيمن عبد الموجود رئيس البعثة الرسمية للتضامن أن حالة واحدة فقط من حجاج الجمعيات الأهلية مازالت تجرى غسيل كلوى بانتظام منذ وصولها إلى الأراضى السعودية بالإضافة إلى وجود حالة واحدة فقط تتلقى العلاج اللازم لها فى المستشفيات السعودية، لافتا إلى أن عدد حالات الوفيات بين حجاج الجمعيات هى 7 حالات لحجاج من محافظات الغربية والإسكندرية والبحيرة وسوهاج والقاهرة وما زالت غرفة العمليات المركزية تتلقى أى شكاوى من الحجاج وتتابع حالتهم الصحية من خلال رقم 00966563593425 كما تقوم بعثة وزارة التضامن والتى ما زالت تمارس مهام عملها فى الأراضى السعودية بمتابعة الحالة الصحية للحجاج بالإضافة إلى تعويض من فقدوا أموالهم .