أول تعليق من "أبو ريدة" على ترشح صلاح للأفضل بالعالم

05 سبتمبر 2018 - 10:07 ص

علق هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، علي ترشح محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، لجائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال "أبو ريدة" هذا يعد "فخرا للكرة المصرية، وسببا لسعادة الشعب المصري".

وحضر "أبو ريدة" تدريبات منتخب مصر، مساء الثلاثاء، رفقة أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في إطار استعدادات "الفراعنة" لمواجهة النيجر، السبت، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وحرص رئيس اتحاد الكرة على لقاء اللاعبين والجهاز الفني بقياة المكسيكي خافيير أجيري، وأكد أن "فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا هذا العام يعد أمرا محسوما كما حدث العام الماضي".