  • الأربعاء 05 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:30 ص
بحث متقدم
الإعلامية ميار الببلاوي

إعلامية للرئيس: "قطع الأعناق ولا قطع الأزراق"

الاسواني

رد جرىء من "الأسواني" على اعترافات قاتل أطفاله بالدقهلية

قطار منوف المتكدس

السكة الحديد: صور تكدس قطار منوف "فوتوشوب"

فشير

تعليق صادم من "فشير" على توقيع عكاشة لـ"الحياة"

صلاح

أول تعليق من "أبو ريدة" على ترشح صلاح للأفضل بالعالم

ال تى سى

شاهد.."ال تي سي " تتحدى قرار الإيقاف

السيسي

ملفات على طاولة مباحثات "السيسي" فى زيارته لأوزبكستان

دولار

الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه.. تعرف على سعره

البابا تواضروس

الكنيسة تكشف أسرارًا صادمة عن "يوئيل" و "يعقوب" المقاري

صلاح

شاهد .. رسالة مؤثرة من صلاح لمدربه السابق .. و رد المدرب

أول تعليق من "أبو ريدة" على ترشح صلاح للأفضل بالعالم

آخر الأخبار

صلاح
صلاح

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

كيف علق برشلونة على استبعاد "ميسي" من قائمة الأفضل بالعالم؟

#

تعليق «كلوب» على ترشح «صلاح» للأفضل في العالم

#

أول تعليق لوزير الرياضة على أزمة «صلاح»

#

هذا ما قاله وكيل "صلاح" بعد هجومه على اتحاد الكرة

خالد علي

الفعل الفاضح

محاكمة خالد علي

علق هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، علي ترشح محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، لجائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال "أبو ريدة" هذا يعد "فخرا للكرة المصرية، وسببا لسعادة الشعب المصري".

وحضر "أبو ريدة" تدريبات منتخب مصر، مساء الثلاثاء، رفقة أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في إطار استعدادات "الفراعنة" لمواجهة النيجر، السبت، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وحرص رئيس اتحاد الكرة على لقاء اللاعبين والجهاز الفني بقياة المكسيكي خافيير أجيري، وأكد أن "فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا هذا العام يعد أمرا محسوما كما حدث العام الماضي".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف بدأ مسار إصلاح أزمة الهوية في تركيا ؟(3/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا يكرهون المصالح الحكومية؟!

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» "قفا" من صلاح السعدنى لنجله
» بالفيديو.. سمكتان يشتبكان معا في مشهد غريب
» لأول مرة.. محجبة تشارك في مسابقة ملكة جمال إنجلترا
» موسى يعلن خبرًا مؤسفًا على الهواء
» شروط أبو مازن لترامب من أجل العودة لطاولة المفاوضات
» بالفيديو.. عروس تتحدى السيول وتحضر زفافها بفستان طويل
» المالية: 8 % نسبة النمو الاقتصادى المستهدفة
» تسريب فحوى مكالمة بين ترامب والصحفي الذي فضحه
» بيع 374 مليون هاتف ذكي خلال 3 شهور فقط
» السبب الحقيقي لقيام الصين باعتقال مليون مسلم
» مذيعة شهيرة تفاجيء جمهورها: سأموت خلال أيام

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل