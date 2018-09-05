» مفاجأة مدوية عن المتهم بمحاولة تفجير نفسه قرب كنيسة مسطرد

05 سبتمبر 2018 - 10:16 ص

أكد ماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن الشخص الذي حاول تفجير نفسه بالقرب من كنيسة مسطرد ينتمى لمجموعة قطبية كامنة منذ فترة كبيرة تحمل أفكار سيد قطب لكنها ليست تابعة لتنظيم داعش بشكل مباشر.

وأضاف "فرغلي"في مداخلة هاتفية ببرنامج"حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هذه الجماعات تعتنق أيديولوجية الوصول للسلطة، لافتا إلى أن أسماء تلك الجماعات مختلفة ولكنها تتفق في الأهداف وخير دليل على ذلك انفجار التحرير الفاشل الذي وقع أمس الثلاثاء.

وتايع "فرغلي"، أن الإرهاب سوف يستغل الموسم السياحي الشتوي من أجل تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية من أجل إيقاف حركة السياحة و التأثير على الاقتصاد المصري.

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