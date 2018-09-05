  • الأربعاء 05 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:17 م
بحث متقدم
صورة الخبر

هكذا انتصر "صلاح" فى معركته مع الاتحاد المصري

الطفلان ريان ومحمد وأبوهما

21 أكتوبر.. أولى محاكمة قاتل طفليه بالدقهلية

المقبرة المكتشفة

بالصور.. العثور على مقبرة أثرية بمنطقة اللشت

اشعياء

بالتفاصيل.. اعترافات الراهب "أشعياء" بقتل "إبيفانيوس"

صورة الخبر

لهذه الأسباب مسلمو ألمانيا في خطر

صلاح

خبر سار لـ"محمد صلاح"

سعيد

عبد الله السعيد يستفز جماهير الأهلى

سما

جامعة 6 أكتوبر ترد على عودة سما المصرى للتدريس

محكمة زنانيري

السجن 14 سنة لـ4 متهمين في "فتنة الشيعة"

ال تى سى

بلاغ ضد قناة LTC بتهمة تمويل الإرهاب

خبير يكشف..

مفاجأة مدوية عن المتهم بمحاولة تفجير نفسه قرب كنيسة مسطرد

آخر الأخبار

ماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات الإرهابية
ماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات الإرهابية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

نقيب المأذونين يفجر مفاجأة مدوية عن المأذون "الفرفوش"

#

تفاصيل جديدة بشأن انتحاري "كنيسة مسطرد"

#

3 تفجيرات خلال 4 أعوام.. «مسطرد» هدف متكرر

#

الكشف عن هوية انتحاري «مسطرد»

أكد ماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن الشخص الذي حاول تفجير نفسه بالقرب من كنيسة مسطرد ينتمى لمجموعة قطبية كامنة منذ فترة كبيرة تحمل أفكار سيد قطب لكنها ليست تابعة لتنظيم داعش بشكل مباشر.

وأضاف "فرغلي"في مداخلة هاتفية ببرنامج"حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هذه الجماعات تعتنق أيديولوجية الوصول للسلطة، لافتا إلى أن أسماء تلك الجماعات مختلفة ولكنها تتفق في الأهداف وخير دليل على ذلك انفجار التحرير الفاشل الذي وقع أمس الثلاثاء.

وتايع  "فرغلي"، أن الإرهاب سوف يستغل الموسم السياحي الشتوي من أجل تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية من أجل إيقاف حركة السياحة و التأثير على الاقتصاد المصري.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف بدأ مسار إصلاح أزمة الهوية في تركيا ؟(3/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا يكرهون المصالح الحكومية؟!

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» أشعياء فى اعترافات صادمة: استغليت الرهبنة فى ممارسة الجنس
» 10 خطوات للحصول على شعر صحى فى الصيف
» "أشعياء" يكشف الكلمة التى وجهها لـ"إبيفانيوس" أثناء قتله
» فريق عمل أديب يعلن الاسم النهائى لبرنامجه
» مفاجأة مدوية عن المتهم بمحاولة تفجير نفسه قرب كنيسة مسطرد
» شاهد.. شبح طفل يظهر فى منزل
» بريطانيا تبدأ فى علاج مرضى السرطان بالطريق "الثوري"
» تعرف على الفوائد السحرية للرمان
» صور جديدة من فرح نجل "الزعيم"
» "واكد" يشبه هؤلاء بعبدة الأصنام
» وفاة عارضة أزياء على يخت فى ظروف غامضة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:32 م

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل