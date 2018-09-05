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الأوقاف تحذر المواطنين من التدين الشكلى الخاطئ لمقاصد الدين

الحياة السياسية

محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة

وكالات - حنان حمدتو

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مسجد السيدة نفيسة

محمد مختار جمعة

التدين

حذر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من التدين الشكلي الخاطئ لمقاصد الدين, والذي يلحق ضررًا كبيرًا بصورة الدين والدعاة والوعاظ موضحًا أن المقصد الصحيح من الأديان هو فتح باب واسع من السعادة التي يحيى بها البشر.

وأضاف في كلمته في ندوة أقامتها الوزارة مساء أمس بمسجد السيدة نفيسة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، أن الدين الإسلامي دعا إلى مكارم الأخلاق وتنظيم حياة البشر بالشكل الأمثل من أجل تحقيق الحياة الرغدة السوية وإسعاد الخلق.

واستكمل أن الدين أرسى سبل الرحمة والمودة والعفو وهي التي تساعد الإنسان على العيش بشكل منظم وصالحة لكل زمان ومكان مستنكرًا القلة التي تختطف بعض النصوص من أجل إتعاس حياة البشر وتبيح التكفير والقتل وقال “إنها لا تمثل الإسلام في شيء ولا تدرك مقاصد الأديان التي بعثها الله إلى البشر لتنظيم حياتهم”.

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