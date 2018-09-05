محافظ المنيا: الجميع سواسية أمام القانون دون تمييز

05 سبتمبر 2018 - 10:28 ص

قال اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا، إن المحافظة لا تفرق بين مسلم ومسيحي وأن الجميع أمام القانون سواء دون تمييز أو انتماء سياسي أو حزبي وكل مواطن له حقوق وعليه واجبات.

وأشار المحافظ إلى حرص الدولة على تطبيق القانون على الجميع بعدالة ودون تمييز لافتا أن الجميع سواسية أمام القانون، ودعا جميع أبناء المحافظ للتعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحمل المسئولية من خلال طرح الأفكار البناءة لتحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالمحافظة في الكثير من القطاعات

وذلك خلال استقباله لعدد من رجال الدين المسيحى والاسلامي له لتهنئته بتوليه مهام منصبه الجديد كمحافظ للمنيا.