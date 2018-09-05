السكة الحديد: صور تكدس قطار منوف "فوتوشوب"

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وكالات - حنان حمدتو

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نفى المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، صحة  الصور المتداولة لتكدس ركاب على قطار قادم من منوف إلى القاهرة، قائلًا: "الإقبال الكثيف على الخط يعود إلى فرق السعر الكبير بينه وبين المواصلات الخارجية".

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه وبالرغم من وجود كثافة حقيقية على قطارات الخط، إلا أن الصور بها مبالغة كبيرة جدًا في رأيه، مشيرًا إلى أنه قد يكون تم تعديلها عن طريق برنامج "الفوتوشوب".

وأكد رسلان أن الوزارة تناقش الأمر بجدية منذ انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن خط منوف-القاهرة وُضع في خطة الازدواج لتقليل كثافة الركاب على العربات.

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