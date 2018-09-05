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حيلة ذكية لبيكيه للهروب من انتهاء رخصة القيادة

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بيكيه
بيكيه

وكالات- الدويني فولي

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رد مدافع برشلونة جيرار بيكيه، الصاع صاعين لهيئة المرور الإسبانية، بعد إخطاره بشكل رسمي، بفقدان كل نقاطه في رخصة قيادته، وبناء عليه، تم حرمانه من القيادة لحين الانتهاء من الدورة التدريبية والاختبار الروتيني في مقر المرور الرئيسي.

وكان المدير العام لإدارة المرور، قد أكد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الإدارة أبلغت زوج المطربة العالمية شاكيرا، أنه ممنوع من القيادة، بعد انتهاء نقاطه الـ12 المتاحة له في رخصة القيادة، وهو ما سيُجبره الانتظار لمدة لن تَقل عن 24 ساعة، بعدها سيُكمل دورة تدريبية مدتها 24 ساعة، وفي الأخير سيخضع لاختبار في المقر، قبل أن يعود لممارسة القيادة مرة أخرى.

مع ذلك، رفض بيكيه الوقوف مكتوف الأيدي، وعلى الفور، رد على المرور، بقيادة درجة كهربائية، قالت عنها صحيفة “سبورت” أن سرعتها تَصل لحوالي 70 كم في الساعة إذا استخدم المحرك الكهربائي، لذلك لا يَحق لأي شخص قيادتها بدون رخصة، مع ذلك، قادها بيكيه في ساعات حظره من القيادة بموجب القانون، وكانت وسيلته بدلاً من السيارة لوصول تدريبات اليوم.


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