تعليق صادم من "فشير" على توقيع عكاشة لـ"الحياة"

05 سبتمبر 2018 - 10:35 ص

علق الروائي والسفير السابق عز الدين فشير على عودة الإعلامي توفيق عكاشة مرة أخرى للإعلام بعدما تعاقد مع قناة الحياة لمده ثلاثة سنوات.

وقال في تغريدة له علي حسابه الخاص بـ"تويتر": "أيوه بقه خلي البلد تنضف".

وكان رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، قد أتم التعاقد مع الإعلامي توفيق عكاشة، للانضمام إلى قنوات الحياة لمدة 3 سنوات، لتقديم برنامج "توك شو".

في الوقت الذي تعاقدت القناة مع الإعلامية لبنى عسل، لتقديم برنامج التوك شو الرئيسي، والمحامى الدولي خالد أبوبكر، على تقديم البرنامج نفسه، ومن المقرر أن تنطبق القناة في الأيام المقبلة.