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ضبط عامل كارتة يفرض الإتاوات على السائقين فى القليوبية

قضايا وحوادث

اؤشيفية
اؤشيفية

علي إسماعيل

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الاتاوات

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القليوبية من ضبط عامل كارتة لقيامه بفرض الإتاوات والسيطرة بالمواقف العمومية بدائرة مركز شبين القناطر، تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة.

تلقى اللواء رضا طبلبة مدير أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث مركز شبين القناطر يفيد ضبط المدعو"سلامة.م. م" 45 سنة - عامل كارتة بموقف كفر طحا – دائرة مركز شبين القناطر ومقيم شبين القناطر، بدون بطاقة لقيامه بفرض الإتاوات والسيطرة بالمواقف العمومي بدائرة مركز شبين القناطر لقيامه بالتربح من أعمال وظيفته وتحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات الأجرة دون إعطائهم إيصالات بذلك وبدون وجه حق، وبحوزته مبلغ مالى وقدره 250 جنيها من متحصلات عمله، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.     

تحرر عن ذلك المحضر رقم 20647 لسنة 2018م  جنح مركز شبين القناطر.

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