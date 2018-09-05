ضبط عامل لقيامه بالنصب على المواطنين بالقليوبية

05 سبتمبر 2018 - 10:47 ص

تمكن ضباط وحدة المرور بمديرية أمن القليوبية من ضبط عامل بالنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على سرعة إنهاء الإجراءات الترخيص لهم نظير مبلغ مالية، تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض علي النيابة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من مدير مباحث المرور يفيد ضبط المدعو "اسعد. ا. ف" 58 سنة - عامل ومقيم شبين القناطر، لقيامه بالنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على سرعة إنهاء الإجراءات الترخيص لهم نظير مبلغ مالية، وذلك أثناء تواجده بوحدة مرور عرب العليقات – دائرة مركز شبين القناطر، وضبط بحوزته الأتي:

( مبلغ مالي قدره 120 جنيهًا عملات ورقية مختلفة - عدد 3 وثيقة تامين إجباري – عدد 1 أورنيك 101 مرور – عدد 2 خطاب مؤسسة وضريبة – عدد 2 صورة رخصة تسير – عدد 1 صورة سجل تجاري – عدد 12 إيصال توريد نقدي).

تحرر عن ذلك المحضر رقم 20646 لسنة 2018م جنح مركز شبين القناطر.