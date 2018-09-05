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إعلامية للرئيس: "قطع الأعناق ولا قطع الأزراق"

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الإعلامية ميار الببلاوي
الإعلامية ميار الببلاوي

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المجلس الاعلى للاعلام

ميار الببلاوى

استنكرت الإعلامية ميار الببلاوي، القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للإعلام بشأن غلق فضائية ال تي سي لمدة 15 يومًا.

وقالت  "الببلاوي" خلال برنامج "أحلى حياة" المذاع على فضائية "ال تي سي"، إن هذا القرار سيؤدي إلى قطع رزق أكثر من 800 عامل بالقناة.

وناشدت  "الببلاوي" الرئيس عبد الفتاح السيسي على الهواء وذلك لإعادة النظر في: "قرار المجلس الأعلى، قائلة  :"القرار  يحترم لكن هناك أسر وعاملين إذا تم غلق مصدر رزقهم سيشردون".

وتابعت مواصلة حديثها لرئيس: قطع الأعناق ولا قطع الأزراق، وإحنا على أبواب مدارس، أنا بتكلم كموظفة في هذه القناة زي زي بتاع البوفية ومساعد الإضاءة".

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