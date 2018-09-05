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المنيا

محافظة المنيا تستقبل وفدًا ألمانيًا في رحلة نيلية بين الأقصر والقاهرة

قبلي وبحري

وفد المانى سياحى
وفد المانى سياحى

جمال زكى

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 استقبلت محافظة المنيا وفداً سياحياً المانياً خلال قيامهم برحلة نيلية بين الأقصر والقاهرة عن طريق البواخر السياحية لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة ، مؤكدا أن هذه الرحلة بداية مبشرة لعودة الرحلات النيلية .

أشار الدكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة بالمنيا، أن زيارة الوفد تستمر لمدة يومين حيث يشمل برنامج الزيارة منطقة آثار بني حسن بابوقرقاص ومنطقة آثار تل العمارنة وتونا الجبل بملوي.

 أعرب السائحون عن سعادتهم بقضاء رحلة نيلية وسط معالم مصر الأثرية والسياحية مؤكدين أنهم سينصحوا أصدقائهم بتجربة هذه الرحلة المميزة ، كما أشادوا بحسن الاستقبال وكرم الضيافة معربين عن سعادتهم البالغة بزيارة ارض التاريخ وأكدوا أنهم وجدوا في المحافظة الهدوء والأمان والاستقرار.

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