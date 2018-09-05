"واكد" يشبه هؤلاء بعبدة الأصنام

05 سبتمبر 2018 - 10:54 ص

شبه الفنان عمرو واكد بعضًا ممن يحرموا الفن بأنهم يسيرون في خطي عبادة الأصنام.

وقال في تغريدة بـ"تويتر": "أنا شايف أنك لو بتحب الفن أوعى تسمع لحد يقولك ده غلط أو حرام".

وتابع: "بالذات لما اللي يقولك كده يبقى شبه أبو لهب وفاضل له تكة ويعبد أصنام".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "واكد" حيث قال أحمد صبري معترضًا علي ما قاله: "يا عمرو أنت فنان جامد وكتير أوي بيحبوك فرأيي لو تسمحلي إن الحلال والحرام مش أي حد يتكلم فيه ولو أنت بنتقد اللي بيفتي وبتقول شبه أبو لهب فأنت بتعمل زيه وبتحلل وتحرم خلي الدين لأهل الدين وكل واحد يستفتي قلبه في الفتوي اللي بيسمعها وخلي المشايخ الأجلاء هما يفندوا فتاوي أبو لهب".