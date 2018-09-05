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الوزراء: زيادة مساحة زراعة القطن طويل التيلة هذا العام

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مدبولى
مدبولى

وكالات - حنان حمدتو

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أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،  أنه لن يتم تخفيض نسبة الأراضى المزروعة من الأقطان طويلة التيلة، بل سيتم العمل على زيادة مساحات جديدة من الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة، عالية الإنتاجية، على أن يتم استيراد بذورها من الدول التى تميزت فى زراعتها.

وأضاف مدبولى أن  صناعة الملابس عالميًا تعتمد حاليًا على القطن قصير التيلة، وبالتالى مصر  تعمل على تنويع المنتج الزراعى، لنتواءم مع ما يحدث عالميًا، ومتطلبات هذه الصناعة، وفى الوقت نفسه، الحفاظ على تميز زراعة الأقطان طويلة التيلة، فهناك جهود تُبذل حاليًا للحفاظ على جودة القطن المصرى طويل التيلة المنتج، وكذا زيادة إنتاجيته.

وقال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، خلال الاجتماع الذى جمعه برئيس الوزراء، أنه سيتم بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال، زراعة مساحة تجريبية معزولة من الأقطان قصيرة التيلة، حتى لا تختلط مع الأصناف المصرية طويلة التيلة، وسيتم ذلك تحت إشراف مركز البحوث الزراعية، تجريبيًا، وليس لدينا مانع من التوسع مستقبليًا فى حالة نجاح التجربة، بشرط شراء مصانع الغزل والنسيج الإنتاج من المزارعين.

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