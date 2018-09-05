مدبولى: حظر سير النقل الثقيل على الدائرى

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وكالات - حنان حمدتو

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بحظر سير سيارات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن 5 أطنان أو أكثر بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى, وذلك من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة مساء وذلك اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر الجاري.

وذكر البيان الصادر اليوم عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، أن القرار أوضح أنه سيطبق على كل من قاد مركبة بالمخالفة لهذا القرار حكم المادة (74) مكررًا (5) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 بمعاقبته بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه.

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