التصديري للغزل والمنسوجات يعقد دورة بعنوان "انضم الى مُجتمع المصدرين"

05 سبتمبر 2018 - 11:19 ص

يعقد المجلس التصديري للغزل و المنسوجات "الأحد" المقبل الدورة الثانية من ورشة عمل بعنوان "انضم الى مُجتمع المصدرين" بمقر المجلس التصديري للغزل و المنسوجات وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والشركة المصرية لضمان الصادرات وبنك QNB الأهلى.

وأوضح بيان أصدره المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات اليوم الثلاثاء ان ورشة العمل تهدف إلى دعوة كل المصانع العاملة بالقطاع للتعرف على آلية التصدير الى الخارج من حيث الإجراءات المستندية للتصدير والمعاملات والحلول البنكية والخدمات التمويلية للمصدرين والخدمات الترويجية والمعلوماتية المقدمة من المجالس التصديرية بالإضافة الى خدمات ضمان مخاطر الصادرات وغيرها من الموضوعات المتعلقة بتصدير منتجات الغزل والمنسوجات.

وأضاف البيان حرص المجلس على تنفيذ الأنشطة التى تتماشى مع جهود الدولة الحالية لتعزيز الاقتصاد القومي و زيادة الصادرات الصناعية و ضم المزيد من المصانع المصرية إلى المُجتمع التصديري من خلال توفير الخدمات والمعلومات الداعمة لتوجيه المنتج المصري إلى التواجد بالأسواق الخارجية.

وأشار البيان إلى أن المجالس التصديرية قامت بإصدار العدد الأول من النشرة الدورية للمجالس التصديرية من أجل توفير دليل شامل يسهم فى رسم خريطة الصادرات المصرية و التعريف بالخدمات والأنشطة المتاحة فى خطط المجالس التصديرية بمختلف قطاعاتها وصولاً إلى زيادة الكوادر التصديرية و ضم المصدرين الجُدد.

وأكد احدث تقرير لأرقام الصادرات ان صادرات قطاع الغزل و المنسوجات قد حقق 522 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2018 بنسبة زيادة قدرها 9% مقارنة بنفس الفترة عن عام 2017 حيث شهد شهر يونيو الماضي أعلى نسبة نمو قدرها 33% مقارنة بالأشهر من يناير حتى يوليه.

كما ارتفعت معدلات نمو صادرات القطاع الى الأسواق الرئيسية منها الجزائر، نيجيريا، بنغلاديش وتركيا، بالإضافة إلى فرنسا، ألمانيا، بولندا و أسبانيا من دول الإتحاد الأوروبي.